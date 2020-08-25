Київ накрила шалена злива: місто стало в заторах – відео, фото
З самого ранку 25 серпня у Києві та передмісті столиці йде сильний дощ. Хоча комунальники і працюють у посиленому режимі, проте рух як автомобільного, так і громадського транспорту ускладнено.
Негода у Києві
Київ від самого ранку 25 серпня затягнуло хмарами та водночас йде дощ. Подеколи у різних мікрорайонах столиці розпочинається доволі сильна злива. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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Дощові стоки у центрі столиці не можуть впоратися з потоками води. Синоптики, зі свого боку, обіцяють, що дощ у столиці триватиме весь день і найближчу ніч.
Дивіться відео ранкової зливи 25 серпня в Києві
Через негоду в столиці почалися проблеми
Через несприятливі погодні умови на дорогах Києва значно ускладнено рух. На деяких відрізках карти в реальному часі показують максимальний рівень заторів.
Зокрема, згідно з даними Google Maps, рух у столиці частково паралізовано на Лівому березі. Тут традиційно стоять під'їзди до мостів. Натомість на Правому березі ситуація – ще складніша.
Затори у Києві через негоди вранці 25 серпня / Дані Google Maps
Крім того, у Києві через затоплення вулиць зупинився рух трамваїв. Мовиться про маршрути №12, 17 на ділянці 14-й лінії в Пущі-Водиці. Наразі рух трамваїв пустили по 5-ї лінії. Але вони курсують з відхиленням від графіка. Також через підтоплення затримується рух трамваїв №15 і 18 на вулиці Дмитрівській.
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Тим часом, столичні комунальники працюють у посиленому режимі. Як повідомили у КМДА, в місцях можливих підтоплень вже чергує спеціальна техніка. Зокрема, є 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.