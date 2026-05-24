Росіяни під час нічної масованої атаки пошкодили будівлю Кабміну

Під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю уряду України. Відомо, що у штаб-квартирі Кабміну вибило вікна.

Про деталі нічного терору розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що відомо про про пошкодження будівлі Кабміну?

У ніч проти 24 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, використавши ракети та ударні безпілотники. Однією з цілей ворога став Київ, де внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено головну будівлю уряду України. За попередньою інформацією, там вибило вікна. Попри пошкодження, обійшлося без постраждалих серед працівників та людей, які перебували поблизу урядового кварталу.



Пошкоджена будівля Кабміну внаслідок російського терору / Фото зі сторінки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко

Свириденко наголосила, що наслідки атаки по інших регіонах України виявилися значно трагічнішими. Через російські удари по цивільній інфраструктурі загинули щонайменше четверо людей, ще понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що російські війська вкотре застосували комбіновану тактику ударів, використовуючи одночасно ракети та дрони-камікадзе. Основними цілями стали цивільні об'єкти та міська інфраструктура. У багатьох областях працювали сили протиповітряної оборони, однак частина ворожих цілей все ж завдала руйнувань.

Окупанти втретє застосували балістичну ракету середньої дальності "Орешник". Відомо, що внаслідок удару постраждали гаражний кооператив й будівлі підприємства у Білоцерківському районі на Київщині.

Проте, росіян надзвичайно обурила така атака. Російські воєнкори вражені результатом. Після цього воно й самі визнають, що історія з "Орешніком" більше схожа на спробу пропаганди для внутрішньої аудиторії, а не для конкретних результатів на території України.