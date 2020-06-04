Синоптики прогнозують у Києві грозу, яка затягнеться до кінця доби 4 червня. У столиці оголосили 1 рівень небезпеки.

У Києві очікують погіршення погодних умов, про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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Протягом найближчих годин і до кінця доби 4 червня по Київській області та місті Києву очікуються грози,

– йдеться у повідомленні.

У столиці оголосили 1 рівень небезпеки.

До слова, синоптикиня Наталка Діденка зазначала, що 4 червня у Києві пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер, а подекуди й град.

Зверніть увагу! 2 червня у Києві випав сніг. Він падав лише 10 хвилин, але деякий час лежав на землі, поки не розтанув.

Що робити у випадку сильного вітру

щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу