Київ під атакою дронів: у столиці пролунали вибухи

Російські війська увечері 27 вересня запустили по Києву групи реактивних дронів. Під час тривоги у столиці пролунали вибухи.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 15:45. З того часу Повітряні сили ЗСУ неодноразово повідомляли про рух креативних безпілотників на різні райони міста.

Вибухи у столиці прогриміли, зокрема, близько 20:07. За кілька хвилин до цього військові попереджали, що ворожий дрон летить у напрямку Лук'янівки.