27 вересня, 20:10
Оновлено - 20:13, 27 вересня
Київ під атакою дронів: у столиці пролунали вибухи
Російські війська увечері 27 вересня запустили по Києву групи реактивних дронів. Під час тривоги у столиці пролунали вибухи.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про атаку?
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 15:45. З того часу Повітряні сили ЗСУ неодноразово повідомляли про рух креативних безпілотників на різні райони міста.
Вибухи у столиці прогриміли, зокрема, близько 20:07. За кілька хвилин до цього військові попереджали, що ворожий дрон летить у напрямку Лук'янівки.