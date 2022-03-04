Київ, повітряна тривога – негайно в укриття

Надвечір 4 березня у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени почали звучати у столиці о 22:15.

Зберігайте спокій! Візьміть найважливіші речі та прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди близьким та сусідам.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Офіційні ресурси повідомлять, коли виходити звідти буде безпечно.

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