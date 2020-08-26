Найближчим часом такі важливі об’єкти в процесі декомунізації як Батьківщині-матір, міст Патона, пам'ятник Щорсу позбудуться радянських символів. Зокрема, в Українському інституті національної пам'яті розглядають можливості "цивілізованого вирішення питання" радянських пам'ятників, що залишилися в Києві.

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Про це розповів директор Інституту нацпам’яті Антон Дробович. Відповідну заяву він зробив у ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

"Всі ці об'єкти (міст Патона, пам'ятник Щорсу, статуя Батьківщини-матері – 24 канал) є знаковими для Києва, до них часто апелюють противники декомунізації", – підкреслив він.

За словами Дробовича, важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення цих радянських символів.

На мосту Патона зараз триває реконструкція, і це найбільш слушний час. Там всього дві розетки з радянськими гербами, якщо їхати з лівого берега, серпи та молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію,

– зауважив директор Інституту.

Тому, на його думку, з огляду на те, що нещодавно помер Борис Патон, було б логічно замість цих гербів поставити портрети обох Патонів: Бориса та його батька проєктувальника мосту Євгена Патона

"Щоб люди пам'ятали про династію вчених", – зауважив Дробович.

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Головне про декомунізацію

Зауважимо, що декомунізація в Україні набула масового характеру з 2014 року. Це система заходів, спрямованих на звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя.

Таким чином, в Україні демонтують радянські пам’ятники та перейменовують вулиці, названі на честь радянських ідолів. Також під руку декомунізаторам потрпаляє й те, що має стосунок до країни-агресора Росії. Адже саме Кремль розпочав війну на сході та анексував Крим.