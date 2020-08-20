Увечері 19 серпня у віці 101 року помер видатний український науковець Борис Патон. Співробітники Національної академії наук розповіли про обставини смерті та хворобу великого вченого. Борис Патон до останнього часу був головою НАН.

Причина смерті Бориса Патона

За словами співробітників НАН, у Бориса Патона було захворювання серцево-судинної системи. Про це пише "Сьогодні".

До теми Помер Борис Патон – легендарний український науковець

Крім того, його двічі за останні 2 тижні госпіталізували до інституту Амосова, і там збирали консиліум.

Ще один співрозмовник видання у НАН повідомив, що науковець тиждень лежав у реанімації. Там йому підтримували роботу серця.

За даними академіків, Патон востаннє був присутнім на засіданні Президії незадовго до початку карантину, але працював до останнього з дому.

Але і на карантині він працював. Віддалено,

– уточнили в НАН України.

Деталі похорону

В Академії наук додають, що похорон Патона пройде, імовірно, в суботу, 22 серпня.

Поховати науковця мають на Байковому кладовищі. Тут спочивають його рідні – батько, мати та донька.

Також у НАН прокоментували інформацію, що в Бориса Патона начебто не залишилося родичів.

Але це брехня. У нього є онучка, правнучка, зять. З ними будуть узгоджувати місце поховання,

– зауважив співрозмовник ресурсу.

Додамо, що на перехідний період, до проведення виборів нового президента, Національну академію наук очолить колишній секретар РНБО і чинний член наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Володимир Горбулін.

Що відомо про Бориса Патона:

Борис Патон народився 14 листопада 1918 року. Для розуміння, наскільки давно це було, місцем його народження був Київ, столиця Української Держави – наступниці Української Народної Республіки.

Він упродовж 58 років був президентом Національної академії наук України (з 1962 року). Після проголошення Незалежності України став першим в історії, кого нагородили званням Героя України.

За час своєї професійної діяльності Патон став автором понад 400 різних винаходів у сферах зварювальних процесів, металургії і технології металів.

Саме під його керівництвом винайшли електрошлаковий спосіб зварювання, що стало революцією в цій сфері. Також він був головним ініціатором створення технології зварювання живих тканин, що й нині використовується в хірургії.

Президент Володимир Зеленський назвав Патона легендою, генієм і грандіозною особистістю. Також він і інші посадовці висловили співчуття родині вченого.

Детальінше з біографією Бориса Патона можете ознайомиися за цим посиланням.