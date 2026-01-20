У Києві пролунали вибухи: сповіщали про БпЛА і балістику у напрямку столиці

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, під ударом опинився Київ.

У столиці вночі 20 січня прогриміли вибухи. Що про це відомо, зібрав 24 Канал.

У столиці гучно: що відомо про атаку на Київ 20 січня?

У Києві пролунали вибухи ближче до 2 ночі. Повітряну тривогу оголосили о 01:30. Раніше Повітряні сили повідомляли про рух низки безпілотників у напрямку столиці.

А з 2 ночі російська армія застосувала балістичне озброєння. Як писали монітори, ракети летіли з Брянської області. І в столиці через них лунали гучні вибухи.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Де ще чули вибухи під час цієї ж атаки?