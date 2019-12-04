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      SkyUp відкриває новий напрямок з Києва

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      SkyUp відкриває новий напрямок з Києва / skyup.aero

      Лоукост SkyUp відкриває новий регулярний напрямок з Києва до Лісабону (Португалія).

      Державна авіаційна служба України надала дозвіл на виконання регулярних рейсів "Київ – Лісабон – Київ" з 1 березня 2020 року на необмежений строк, повідомила пресслужба відомства. Наразі на офіційному сайті SkyUp немає інформації про новий рейс.

      До речі: SkyUp відкриває 3 нові напрямки зі Львова: ціни

      Державіаслужба також дозволила SkyUp збільшити частоту виконання рейсів "Київ – Іракліон (Греція) – Київ" з 3 до 4 на тиждень.

      Авіакомпанія отримала дозвіл на збільшення з 2 до 3 разів на тиждень частоти виконання рейсів "Одеса – Барселона (Іспанія) – Одеса".

      Окрім того, авіакомпанії "Мотор Січ" надали право на експлуатацію повітряної лінії "Київ – Мінськ (Білорусь) – Київ" (частота – 7 рейсів на тиждень).

      Що відомо про SkyUpЦе український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України авіація Новини Києва Португалія Подорожі Греція Новини Білорусі Новини Одеси Транспорт
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