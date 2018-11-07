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      Київ стає все стійкішим до російських санкцій, – експерт

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      Україна набуває все більшого імунітету до російських санкцій
      Україна набуває все більшого імунітету до російських санкцій / REUTERS

      Російський уряд запровадив жорсткі санкції проти 322 українських громадян та 68 компаній. Це наймасштабніші обмеження, введені будь-якою країною під час конфлікту між Кремлем і Заходом після російської агресії проти Києва. Хоч антиукраїнські санкції матимуть економічні наслідки, проте значішим буде їхній політичний ефект.

      Про це у статті для Atlantic Council пише шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Ослунд.

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      Російський "чорний список" можна читати як довідку про те, хто є хто серед української еліт. У нього потрапили лідери партій, які заявляють про свій проєвропейський курс, а також ліберальні депутати, члени правлячої партії "Блок Петра Порошенка" і люди з близького оточення українського президента. Хоча імені самого президента в ньому немає. Єдина політична сила, яку Москва санкційно фактично обійшла – це "Опозиційний блок", йдеться у публікації.

      Автора матеріалу дивує бізнес-складова російського санкційного списку, яка стала копією рейтингу найбагатших українців за версією Forbes. Цікавим є те, в нього Кремль вніс російського бізнесмена Павла Фукса, який мешкає у Москві, партнера Дмитра Фірташа – Івана Фурсіна, а також Костянтина Григоришина, який донедавна був громадянином Росії. Виконавчий директор "Нафтогазу" Андрій Коболєв теж потрапив під дію антиукраїнських санкцій. Це теоретично може означати, що "Газпром" більше не хоче вести переговори з українською компанією, зауважує експерт.

      Водночас Кремль "пошкодував" олігархів Ріната Ахметова і Вадима Новинського, а також компанії, які їм належать. "Рошен" та інші фірми, які належать Порошенку, теж не потрапили до російського списку, акцентує увагу Ослунд.

      Дії Росії не матимуть значного економічного впливу. Обсяг торгівлі між країнами впав на 80% у період з 2012 до 2016 року. Тепер лише 12% зовнішньої торгівлі України припадає на російський ринок. Але ще третина українського експорту в РФ, зокрема, продовольчих товарів і продуктів металургії, ймовірно, теж тепер зникнуть. Зі скороченням двосторонньої торгівлі Київ ставатиме все стійкішим до російських санкцій,
      – пояснює економіст.

      Політичний вплив антиукраїнських санкцій буде набагато жорсткішим. Незважаючи на те, що російські санкції можна сприймати як відповідь на обмеження, введені США та Україною, вони надто масштабні. Тому через них будь-кому, хто в Україні захоче виступити за лояльну до Росії політику, буде важко. З огляду на те, що до президентських виборів залишилося всього 5 місяців, проросійські кандидати в Україні також не зможуть просувати свою політичну платформу. Інше питання: чи відреагують США та Європа на російський тиск введенням нових санкцій проти Москви, розмірковує Ослунд.

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      Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

       
      Теги: Новини України Санкції Росії проти України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Санкції
      Джерело: 24 Канал
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