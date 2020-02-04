Київ відправить 70 тонн батарейок на переробку

Комунальне підприємство "Київкомунсервіс" підписало угоду з румунським підприємством на переробку 70 тонн батарейок.

На початку квітня в Румунію відправлять першу партію батарейок для безпечної утилізації.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, вперше в Україні такий обсяг батарейок направлять на переробку.

Дуже важливо, що ці 70 тонн не поїдуть на полігони і не забруднюватимуть навколишнє середовище. Адже екологи стверджують, що одна батарейка здатна забруднити до 20 кубометрів ґрунту та до 400 літрів води.

– Петро Пантелеєв.

Тендер на транспортування батарейок та їх переробку на румунському заводі GreenWEEE виграло ТОВ "Екологічні інвестиції", – зазначає КМДА.

Директор КП "Київкомунсервіс" Максим Ляшкевич закликав киян надалі активно користуватися контейнерами для небезпечних відходів та зазначив, що утилізація акумуляторів – лише частина комплексної роботи, що проводить місто в питанні сортування та правильного поводження із відходами.

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