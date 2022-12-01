Це фіаско: на Київщині чоловік вкрав автівку та розбив її

Поліція Київщини затримала чоловіка, який викрав автомобіль та потрапив в аварію. Подія сталася 29 листопада.

Тепер зловмиснику загрожує в’язниця. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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На Київщині п’яний чоловік вкрав автівку і розбив її

До поліції звернувся мешканець селища Пісківка і повідомив, що невідомі викрали його автомобіль Skoda, який стояв у гаражі будинку.

Згодом правоохоронці викрили зловмисника, адже він у цьому ж селищі на викраденому легковику потрапив у ДТП. Чоловік не впорався з керуванням, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі розпочали досудове розслідування. Тепер чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, за керування транспортними засобами особами у стані алкогольного сп'яніння, чоловік може не уникнути штрафу в розмірі 34 тисячі гривень з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративного арешту на строк 10 діб.



На Київщині авто потрапило у ДТП / фото поліція Київської області



Чоловік розбив автівку / фото поліція Київської області



Поліція затримала зловмисника / фото поліція Київської області

У Києві зіткнулися 5 автомобілів

Аварія сталася на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом сьогодні, 1 грудня. Причини зіткнення наразі невідомі. Інформації про постраждалих чи жертв теж поки немає.

Відомо, що у ДТП потрапили 5 автівок, одну з яких перекинуло на бік. На місці подій утворився потужний затор, там працюють правоохоронці.

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