Київщина поки не послаблюватиме карантин

З 22 травня в Україні знову послабили карантинні обмеження. Втім, у деяких регіонах, де епідеміологічна ситуація не дозволяє цього зробити, пом’якшення карантину не вводитимуть. Зокрема, – на Київщині: там кількість випадків захворювання на коронавірус перевищує допустиму норму.

Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з ТЕБ та НС, передає пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Тим часом Метро в Києві може не запрацювати з 25 травня

Пом’якшувати карантин на Київщині не будуть через один із необхідних для цього чинників, а саме – інцидентність. Мовиться про те, що загальна кількість нових хворих на коронавірус за останні 7 днів перевищує допустиму норму.

Ми моніторимо протиепідемічну ситуацію щоденно. В разі її покращення, рішення про послаблення протиепідемічних заходів буде прийнято негайно,

– наголошують в Київській облдержадміністрації.

Зверніть увагу! З 22 травня в Україні стартував другий етап послаблення карантину. Відтепер можуть працювати транспорт і готелі, відновляться спортивні змагання та церковні служби. Однак певні обмежувальні заходи все ще діятимуть. Оскільки карантин в Україні адаптивний, то рішення про його пом’якшення кожен регіон приймає індивідуально.

Рішення місцева влада приймає з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак:

інцидентність – загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. *

середня кількість ПЛР-тестувань

Яка ситуація з коронавірусом на Київщині: коротко