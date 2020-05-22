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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Київщина поки не послаблюватиме карантин

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Київщина поки не послаблюватиме карантин
Київщина поки не послаблюватиме карантин / Ілюстративне фото / Getty images

З 22 травня в Україні знову послабили карантинні обмеження. Втім, у деяких регіонах, де епідеміологічна ситуація не дозволяє цього зробити, пом’якшення карантину не вводитимуть. Зокрема, – на Київщині: там кількість випадків захворювання на коронавірус перевищує допустиму норму.

Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з ТЕБ та НС, передає пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Тим часом Метро в Києві може не запрацювати з 25 травня

Пом’якшувати карантин на Київщині не будуть через один із необхідних для цього чинників, а саме – інцидентність. Мовиться про те, що загальна кількість нових хворих на коронавірус за останні 7 днів перевищує допустиму норму.

Ми моніторимо протиепідемічну ситуацію щоденно. В разі її покращення, рішення про послаблення протиепідемічних заходів буде прийнято негайно,
– наголошують в Київській облдержадміністрації.

Зверніть увагу! З 22 травня в Україні стартував другий етап послаблення карантину. Відтепер можуть працювати транспорт і готелі, відновляться спортивні змагання та церковні служби. Однак певні обмежувальні заходи все ще діятимуть. Оскільки карантин в Україні адаптивний, то рішення про його пом’якшення кожен регіон приймає індивідуально.

Рішення місцева влада приймає з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак:

  • інцидентність – загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.
  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. *
  • середня кількість ПЛР-тестувань

Яка ситуація з коронавірусом на Київщині: коротко

  • У Київській області перевищений показник інцидентності, тому влада не може послабити карантин з 22 травня. Так, інцидентність на Київщині становить 13,9 особи на 100 тисяч населення (потрібно менше 12-ти).
  • Станом на 22 травня на Київщині зафіксований 1261 випадок COVID-19. Померли, на жаль, 29 людей, одужали – 218.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Києва Новини України
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