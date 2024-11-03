Київщина відбила чергову масовану атаку, є пошкодження та пожежі: подробиці від ОВА

Росіяни протягом ночі атакували Київську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога у регіоні тривала майже 11 годин.

Протягом ночі в області активно працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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"Шахеди" атакували Київську область

Ворожі цілі було знищено. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. В 5 районах фіксуються пошкодження внаслідок падіння уламків збитих цілей,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на 08:30 в 3 районах у 4 житлових багатоповерхівках вибиті скління вікон та балконів. Також щонайменше 5 приватних будинків зазнали руйнувань.

У будівлях вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади. В одному з будинків сталося загоряння даху, але пожежу вдалося загасити. Також пожежу ліквідовано на господарчій будівлі.

Крім того, уламки збитих ворожих цілей пошкодили щонайменше 3 автомобілі, один транспортний засіб повністю знищено. Загалом в 4 районах внаслідок падіння уламків ліквідовані пожежі травʼяного настилу та лісової підстилки.

Наслідки атаки на Київщину / Фото Національної поліції України

"Всім постраждалим буде надана допомога із ремонтом пошкоджених будівель. Вже працюємо над цим разом з місцевою владою та міжнародними партнерами", – додали в адміністрації.