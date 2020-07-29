У селищі Макарів, що на Київщині, 28 липня трапилася жахлива ДТП. Водійка Nissan проігнорувала дорожній знак "Проїзд без зупинки заборонено" і на швидкості влетіла у вантажівку. Остання від удару перекинулася на бік.

Що відомо про ДТП на Київщині

Nissan Qashqai з 26-річною дівчиною за кермом порушив ПДР, що і призвело до фатального зіткнення. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Київської області у фейсбуці.

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ДТП трапилася вдень 28 липня на вулиці Богдана Хмельницького селища Макарів. Водійка Nissan не зупинилася на вимогу дорожнього знаку та на великій швидкості зіштовхнулася з вантажівкою Scania.

Зауважимо, що водій вантажівки рухався головною дорогою "Макарів – Комарівка. Внаслідок ДТП водійка позашляховика отримала травми різного ступеню тяжкості та була госпіталізована до лікарні.

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху! Наслідки ДТП не лише біда для учасників та їхніх сімей, а й для поліцейських, рятувальників та медиків, які працюють на місці аварій! Дорога – це не місце для експериментів. Не допускайте непоправного,

– наголосили у Патрульній поліції.

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