Про це заявив політичний експерт і блогер Віктор Таран.

Як він пояснив свою позицію?

Зараз я буду говорити про Раду, а точніше про співпрацю парламенту з очільником ОП генералом Будановим. Перше, що впадає в око – це спілкування Буданова з парламентарями. Воно настільки контрастує зі стилем попереднього очільника Офісу Президента, що депутати наповнились суб’єктністю і, здається, згадали про свою відповідальність за долю країни. Відтак стиль комунікації Буданова дає результат: гостра криза в парламенті, яка могла провалити всі наші зобов’язання перед МВФ та Світовим банком і спровокувати фінансову нестабільність – подолана,

– констатував Таран.

За словами експерта, з’явився "дорослий у кімнаті", який не тільки може прорахувати загрози і дії на три кроки вперед, а й має витримку та повагу, щоб прокомунікувати це спокійно та цивілізовано. При цьому навіть самі депутати визнають, що стиль діалогу змінився кардинально. Так, один з депутатів монобільшості, якого цитує BBC, підкреслює, що тепер ніхто нікого не ламає через коліно.

"Це чи не вперше, коли нам не роздають команди чи розмовляють у стилі "А я вам сказав!", а намагаються вести діалог. Ставлю на те, що саме завдяки відсутності у Буданова бажання ламати усіх через коліно, за кілька місяців він стане тим, хто ефективно вирішуватиме багато складних питань", – пояснив він.

Політолог також додав, що дивно нагадувати народним обранцям про їхню суб’єктність і "підганяти" їх до потрібних дій для сталого функціонування країни.

Думаю, що Буданов, враховуючи його досвід розвідника, як ніхто інший може донести важливість брати на себе відповідальність і ризики дестабілізації країни, зокрема фінансової, коли країна воює за право існувати. Можливо, цей бекграунд генерала Буданова і дозволить вибудувати ефективну, в першу чергу для країни, взаємодію між Офісом та парламентом. Зрозуміло, що кожен хоче відчувати себе потрібним, але одна справа, коли це підкріплюється "конвертами", інша – коли людина отримує достатньо інформації і уваги, щоб прийняти рішення самостійно,

– зауважив експерт.

Депутат із монобільшості також висловив свою думку.

"Це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Тобто мається на увазі, не спускає якісь задачі або директиви, а просто розбирається, ставить питання. Це голова Офісу президента робить. І це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина хоче знайти результат", – прокоментував Олексій Мовчан.

Віктор Таран підбив підсумки. Він пригадав, що говорили про те, що Буданов зосереджений на зовнішній політиці та не торкається внутрішніх питань, але ситуація із парламентською кризою показала, як він працює всередині країни.

"І це виглядає досить оптимістично. Комунікація, пояснення, діалог замість тиску, повага до співрозмовника, наділяючи його суб’єктністю, а з нею – і відповідальністю", – резюмував Віктор Таран.