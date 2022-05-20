На Київщині чули вибухи: попередньо, спрацювала ППО

Вранці 20 травня в Україні оголосили повітряну тривогу. Після цього в деяких регіонах України були повідомлення про звуки вибухів.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 8:17. О 8:18 повітряну тривогу оголосили й в Київській області.

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А вже о 8:40 з'явилися перші повідомлення про вибухи. За попередніми даними, в небі над українською столицею спрацювала система протиповітряної оборони.

Також є повідомлення про звуки вибухів в Житомирській області. На Хмельниччині теж чули звуки вибухів.

Закликає всіх мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, залишатися в укриттях. І перебувати там доти, допоки повітряна тривога не буде скасована. Це життєво необхідно.