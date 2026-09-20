У Києві та області вибухи: у бік столиці рухалися реактивні БпЛА

Росія вкотре продовжує атакувати Київ і область. Тепер безпілотники тероризують мирних жителів не лише вночі, а майже протягом усього дня.

Приблизно о 14:44 на Київщині пролунали вибухи. Відомо, що працювала ППО, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 13:54 Повітряні сили повідомили про захід в область реактивних БпЛА з Чернігівщини. Рухалися вони у бік Києва та його околиць.

Майже за годину, Київська ОВА заявила про роботу ППО. Також чиновники закликали усіх залишатися в укриттях.

О 14:54 з'явилася інформація вже про вибухи в столиці. За даними моніторингових ресурсів, безпілотник піднявся на висоту до 4 кілометрів.

Близько 15 оголосили дорозвідку на Київщині.

Які наслідки атаки?

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо, у районі нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.

Через безпекову ситуацію затримується поїзд №6235/6024 Миронівка – Київ-Пас. (Північна). Наразі він курсує зі станції Ольшаниця із затримкою 42 хвилини.

У разі підвищення небезпеки рух поїзда можуть зупинити. Пасажирів закликають не чекати на потяг на платформі під час повітряної тривоги, а прямувати до найближчого укриття або відійти від залізничної інфраструктури на відстань понад 200 метрів. Рух відновлять після завершення повітряної загрози.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія змінила тактику та почала цілеспрямовано бити по українській логістиці. Військовослужбовець ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що окупанти намагаються знищувати цивільні шляхи постачання, склади та автозаправні станції.

Таким чином російське командування прагне ускладнити маршрути, якими в Україну надходить допомога від західних партнерів.

Протидіяти цій тактиці можна шляхом масштабування виробництва засобів повітряного перехоплення, дронів-перехоплювачів та ракет. Окремо військовослужбовець звернув увагу на російське виробництво безпілотників в Алабузі, яке, за його словами, активно нарощує потужності.

Для захисту підприємства Росія стягує системи ППО з інших напрямків. Окупанти вже можуть проводити комбіновані атаки, одночасно застосовуючи близько тисячі засобів повітряного нападу.

Водночас загальна мета Володимира Путіна залишається незмінною – повна капітуляція та знищення української державності. Захоплення Донбасу є лише першим етапом, після якого планується окупація всієї Лівобережної України.

Через відсутність реальних успіхів на фронті російський диктатор знову марить ідеєю застосування тактичної ядерної зброї безпосередньо на лінії зіткнення за допомогою САУ "Гвоздика" або "Піон".

Однак страх перед відповіддю Заходу та попередження від Китаю й Індії поки стримують його від цього кроку.