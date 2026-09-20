Приблизно о 14:44 на Київщині пролунали вибухи. Відомо, що працювала ППО, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 13:54 Повітряні сили повідомили про захід в область реактивних БпЛА з Чернігівщини. Рухалися вони у бік Києва та його околиць.

Майже за годину, Київська ОВА заявила про роботу ППО. Також чиновники закликали усіх залишатися в укриттях.

О 14:54 з'явилася інформація вже про вибухи в столиці. За даними моніторингових ресурсів, безпілотник піднявся на висоту до 4 кілометрів.

Близько 15 оголосили дорозвідку на Київищині.

Які наслідки атаки?

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо, у районі нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.