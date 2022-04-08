На Київщині нацгвардійці виявили службову документацію російського модуля розвідки та управління

Гвардійці Національної гвардії України знайшли на Київщині службову документацію російського модуля розвідки та управління.

Таку інформацію повідомили в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

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В МВС повідомили, що подібного роду документи допоможуть краще зрозуміти методи ведення розвідки та управління військами ворожої Росії.

Службова російська документація / Фото МВС України

Зокрема, ця документація буде корисною в розумінні принципів функціонування відповідного програмного забезпечення для ефективної протидії військам окупантів.

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