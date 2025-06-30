Через загрозу балістики в Київській та низці інших областей оголошували повітряну тривогу

У понеділок, 30 червня, у Київській та низці інших областей України оголошували повітряну тривогу. Йшлося про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Небезпека тривала з 12:30 до 12:55.

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Що відомо про загрозу

Зокрема, сирена пролунала в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!

– написали оборонці неба о 12:30.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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Нагадаємо, уночі 30 червня Росія запустила на Україну 107 БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком удару були Донецька та Харківська області. Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожі цілі.