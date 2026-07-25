На Київщині оголосили День жалоби після смертельної російської атаки

У Київській області 25 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару 24 липня. В області скасують розважальні заходи.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник.

Що відомо про День жалоби на Київщині?

За словами Олійника, сьогодні, 25 липня, Київська область вшанує загиблих внаслідок російського терору у Бучанському районі.

У День жалоби на всій території області приспустять Державний Прапор України та прапор Київської області. Крім того, органи влади обмежила проведення розважальних заходів як знак скорботи за загиблими.

За кожне забране українське життя, за кожен злочин проти нашого народу держава-агресор обов'язково понесе відповідальність,

– зазначив керівник Київської ОВА.

Нагадаємо, 24 липня Росія завдала балістичного удару по Київщині. У Бучанському районі, де проходила виставка озброєння, загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

За інформацією ДСНС, рятувальники загасили пожежі у трьох приватних будинках та восьми автомобілях. Також пошкоджено 23 приватні будинки, два готелі, ресторан і 34 автомобілі. На місці продовжують працювати намети ДСНС та Національної поліції, куди жителі можуть звернутися з питань, пов'язаних із наслідками російської атаки.

Прокурори розслідують російський удар як воєнний злочин. Крім того, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Слідчі перевіряють, хто ухвалив рішення про проведення заходу, як обирали місце та час його проведення, чи були передбачені необхідні заходи безпеки та чи врахували ризики, пов'язані з воєнним станом.

Володимир Зеленський також прокоментував російський ракетний удар по Бучанському району Київщини, заявивши, що виставки зброї з великою кількістю людей під час війни не повинно було бути. За його словами, головною причиною трагедії є російський терор, однак правоохоронці з'ясують всі обставини події.