На Київщині окупанти влучили у склад, виникла масштабна пожежа – відео руйнувань

29 березня 2022 , 19:36
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Джерело:

ДСНС України

У Київській області росіяни обстріляли один зі складів. Через снаряд виникла пожежа, з якою борються рятувальники.

ДСНС повідомило, що у Броварському районі на Київщині виникла пожежа через обстріл одного з місцевих складів. 

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Рятувальники повідомили, що пожежу локалізували приблизно о 18:00. Горить приблизно 20 тисяч квадратних метрів складу. 

Повідомляється, що до боротьби з пожежею залучили 25 осіб та 7 пожежних машин. 

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Автор: Ярослава Прадід