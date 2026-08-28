На Київщині перекрили рух транспорту по частині Житомирської траси, – поліція

Ввечері 28 серпня правоохоронці перекрили частину дороги у Київській області. Проїзд закритий в обидва боки.

Водіям варто скористатись об'їзним шляхом. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що відомо про обмеження?

У п'ятницю, 28 серпня, о 21: 38 поліцейські обмежили рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп в обох напрямках. Білошицький також зазначив маршрути, якими можна обʼїхати перекриту ділянку.



Перший об'їзний маршрут / Скриншот Олексія Білошицького.



Другий об'їзний маршрут / Скриншот Олексія Білошицького.

Причини обмежень у поліції не назвали.

Нагадаємо, що у Києві у четвер, 27 серпня, виник масштабний транспортний колапс. На дорогах столиці утворилися значні затори, а люди масово залишали транспорт і пішки прямували у бік лівого берега.