На Київщині прогриміли вибухи: в регіоні працює ППО

Росія 2 жовтня продовжує запускати по Україні ударні безпілотники. Під час повітряної тривоги вибухи прогриміли на Київщині.

Про це повідомила Київська ОВА.

Які наслідки російської атаки?

Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили у кількох районах Київщини близько 14:41. Через кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника курсом на північ області з півночі Чернігівщини.

Вже о 14:58 у регіоні прогриміли вибухи. Місцева влада уточнила, що вони пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Згодом військові попередили про рух ще одного реактивного БпЛА у тому ж напрямку.

Наразі ОВА не інформувала про можливі наслідки російської атаки. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.

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Раніше повідомлялось, що за минулу добу внаслідок російських атак було пошкоджено 23 цивільні об'єкти у 5 районах Київщини.

Під ударом була й Полтавщина. У Лубенському районі ворожий дрон влучив в енергооб'єкт. Через це близько 6 тисяч споживачів тимчасово були без електроенергії.