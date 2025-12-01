На Київщині прогриміли вибухи: росіяни атакують дронами
- Російські окупанти запустили безпілотники по Київській області, що призвело до вибухів під час повітряної тривоги.
- Київська обласна військова адміністрація закликала перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
Увечері 1 грудня російські окупанти запустили безпілотники по Київській області. Під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Чому в Київській області пролунали вибухи?
У військовій адміністрації розповіли, що на Київщині у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали в адміністрації.
Там закликали українців дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладайте в мережу роботу захисників. Невдовзі повітряну тривогу оголосили в Обухівському районі.
Які регіони України були під атакою раніше?
Нагадаємо, цього ж дня у Миколаєві пролунав вибух під час російської атаки дронів. Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 18:54.
Повітряні сили ЗСУ розповіли про БпЛА на Миколаївщині в західному напрямку та ворожий дрон на околицях Миколаєва о 19:32.
Крім того, вибух прогримів у Дніпрі вранці. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.