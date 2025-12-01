На Київщині прогриміли вибухи: росіяни атакують дронами

Увечері 1 грудня російські окупанти запустили безпілотники по Київській області. Під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза удару

Чому в Київській області пролунали вибухи?

У військовій адміністрації розповіли, що на Київщині у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в адміністрації.

Там закликали українців дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладайте в мережу роботу захисників. Невдовзі повітряну тривогу оголосили в Обухівському районі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які регіони України були під атакою раніше?