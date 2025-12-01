Укр Рус
24 Канал Новини України На Київщині прогриміли вибухи: росіяни атакують дронами
1 грудня, 22:42
На Київщині прогриміли вибухи: росіяни атакують дронами

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російські окупанти запустили безпілотники по Київській області, що призвело до вибухів під час повітряної тривоги.
  • Київська обласна військова адміністрація закликала перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Увечері 1 грудня російські окупанти запустили безпілотники по Київській області. Під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Чому в Київській області пролунали вибухи?

У військовій адміністрації розповіли, що на Київщині у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали в адміністрації.

Там закликали українців дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладайте в мережу роботу захисників. Невдовзі повітряну тривогу оголосили в Обухівському районі.

Які регіони України були під атакою раніше?

  • Нагадаємо, цього ж дня у Миколаєві пролунав вибух під час російської атаки дронів. Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 18:54.

  • Повітряні сили ЗСУ розповіли про БпЛА на Миколаївщині в західному напрямку та ворожий дрон на околицях Миколаєва о 19:32.

  • Крім того, вибух прогримів у Дніпрі вранці. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.