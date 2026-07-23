На Київщині прогриміли вибухи: Росія атакує "Шахедами"

На Київщині вранці 23 липня прогриміли вибухи. Росіяни знову атакують "Шахедами".

Про це пише КОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

О 6:52 Повітряні сили попередили про БпЛА з Чернігівщини у напрямку Згурівки, що у Київській області.

Уже згодом повітряному просторі столичного регіону було зафіксовано дрони.

О 7:37 влада повідомила, що сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали в ОВА.

Наразі про можливі наслідки атаки не повідомляється.

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Нагадаємо, що цієї ночі від рук росіян постраждала Одеса. Черговий російський удар залишив по собі руйнування міської інфраструктури та житлових будинків. Але, на щастя, жертв вдалося уникнути.