На Київщині прогриміли вибухи: Росія атакує "Шахедами"
На Київщині вранці 23 липня прогриміли вибухи. Росіяни знову атакують "Шахедами".
Про це пише КОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
О 6:52 Повітряні сили попередили про БпЛА з Чернігівщини у напрямку Згурівки, що у Київській області.
Уже згодом повітряному просторі столичного регіону було зафіксовано дрони.
О 7:37 влада повідомила, що сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– закликали в ОВА.
Наразі про можливі наслідки атаки не повідомляється.
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Нагадаємо, що цієї ночі від рук росіян постраждала Одеса. Черговий російський удар залишив по собі руйнування міської інфраструктури та житлових будинків. Але, на щастя, жертв вдалося уникнути.