Про це пише КОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

О 6:52 Повітряні сили попередили про БпЛА з Чернігівщини у напрямку Згурівки, що у Київській області.

Уже згодом повітряному просторі столичного регіону було зафіксовано дрони.

О 7:37 влада повідомила, що сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали в ОВА.