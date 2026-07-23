Про це пише КОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
О 6:52 Повітряні сили попередили про БпЛА з Чернігівщини у напрямку Згурівки, що у Київській області.
Уже згодом повітряному просторі столичного регіону було зафіксовано дрони.
О 7:37 влада повідомила, що сили ППО працюють по цілях.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– закликали в ОВА.