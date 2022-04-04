На Київщині за добу знайшли майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

На території Київської області проводяться обстеження та вилучають вибухонебезпечні предмети.

Лише впродовж учорашньої доби, 3 квітня, було виявлено близько 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них 4 тис. 308 набоїв.

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Рятувальники вже перевірили територію площею близько 4,3 га та понад 21 кілометр автомобільних доріг.

Від ДСНС залучалося 11 розрахунків, 58 людей та 18 одиниць техніки. Роботи з розчищення території в Київській області тривають.

У ДСНС закликають бути обережними при переміщенні вулицями, адже Київщина "засипана" мінами, снарядами, гранатами та іншими небезпечними предметами.

У ДСНС показали, як очищають Київщину

Символічно 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні.

Як би нам хотілось і далі розповідати про його значення, використовуючи лише макети, плакати та муляжі. І ніколи ми не хотіли, щоб саме наші міста та села, наша прекрасна українська земля стали уособленням цього Дня, покликаного привернути увагу світу до страшних наслідків збройних конфліктів для мирного населення,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше у відомстві повідомляли, що у звільненому українськими захисниками Ірпені Київської області лише за один день рятувальники вилучили 643 вибухонебезпечних предмети.

Рятувальники обстежують території Київщини: відео