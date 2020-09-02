У селищі Коцюбинське, що в Київській області, 2 вересня спалахнула пожежа. Загорівся торговельний павільйон. На щастя, вогонь вдалося загасити.

До рятувальників Ірпінського регіону повідомлення про пожежу у Коцюбинському надійшло о 13:35 2 вересня, повідомляє пресслужба ДСНС. Читайте також Масштабні лісові пожежі на Харківщині: до гасіння вогню залучено авіацію – відео, фото Загорівся торговельний павільйон на площі 60 квадратних метрів,

– йдеться повідомленні. Була загроза розповсюдження вогню на магазини, розташовані поряд. Їх там аж 12. На місце інциденту вирушили рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати о 14:40 та ліквідувати о 15:20. Наразі встановлюють причини займання.

На Київщині загорівся магазин на ринку / Фото ДСНС

Пожежа трапилася у селищі Коцюбинське / Фото ДСНС

Рятувальникам вдалося затушити вогонь / Фото ДСНС У Коцюбинському загорівся магазин: дивіться відео Пожежа у торговельному павільйоні у Коцюбинському: карта