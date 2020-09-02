На Київщині загорівся магазин на ринку: фото, відео з місця пожежі
У селищі Коцюбинське, що в Київській області, 2 вересня спалахнула пожежа. Загорівся торговельний павільйон. На щастя, вогонь вдалося загасити.
До рятувальників Ірпінського регіону повідомлення про пожежу у Коцюбинському надійшло о 13:35 2 вересня, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Загорівся торговельний павільйон на площі 60 квадратних метрів,
– йдеться повідомленні.
Була загроза розповсюдження вогню на магазини, розташовані поряд. Їх там аж 12.
На місце інциденту вирушили рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати о 14:40 та ліквідувати о 15:20. Наразі встановлюють причини займання.
На Київщині загорівся магазин на ринку / Фото ДСНС
Пожежа трапилася у селищі Коцюбинське / Фото ДСНС
Рятувальникам вдалося затушити вогонь / Фото ДСНС
У Коцюбинському загорівся магазин: дивіться відео
Пожежа у торговельному павільйоні у Коцюбинському: карта