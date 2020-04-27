Київська влада має свій плану виходу з карантину, але є "але"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада розробила власний план виходу з карантину. Щоправда, перед втіленням він все одно потребує схвалення Кабінетом Міністрів і Верховною Радою.

Київ готується до зняття карантинних обмежень та відновлення економіки міста, заявив мер столиці під час свого щоденного брифінгу.

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Кличко наголосив, що не усі важливі та потрібні кроки є у повноваженнях місцевої влади. Мовляв, є рішення, які у компетенції лише уряду чи парламенту.

Зокрема, міський голова висловив переконання, що центральна влада повинна негайно підвищити розмір бюджетних програм на відкриття підприємницької діяльності.

Нині у державному бюджеті закладені гроші максимум на 8,5 тисячі майбутніх підприємців. Та насправді ж таких буде понад 100 тисяч,

– заявив Віталій Кличко.

Крім того, він висловив переконання, що центральна влада повинна наділити місцеву новими повноваженнями. Наприклад, регіонам слід дозволити визначати суми податків за видами діяльності без очікування нового бюджетного року.

"Цей перелік може бути довшим. Але ми зараз говоримо про необхідні і реальні кроки, які можливо і потрібно здійснити на найближчих засіданнях парламенту та уряду", – заявив мер Києва.



Карантин в Україні до 11 травня 2020 року / інфографіка 24 каналу