13:00
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Київська влада має свій плану виходу з карантину, але є "але"

      -
      Кличко заявив, що у Києва є власний план виходу з карантину
      Кличко заявив, що у Києва є власний план виходу з карантину / фото з фейсбуку

      Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада розробила власний план виходу з карантину. Щоправда, перед втіленням він все одно потребує схвалення Кабінетом Міністрів і Верховною Радою.

      Київ готується до зняття карантинних обмежень та відновлення економіки міста, заявив мер столиці під час свого щоденного брифінгу.

      До слова COVID-19 у Києві: підтвердили ще один летальний випадок

      Кличко наголосив, що не усі важливі та потрібні кроки є у повноваженнях місцевої влади. Мовляв, є рішення, які у компетенції лише уряду чи парламенту.

      Зокрема, міський голова висловив переконання, що центральна влада повинна негайно підвищити розмір бюджетних програм на відкриття підприємницької діяльності.

      Нині у державному бюджеті закладені гроші максимум на 8,5 тисячі майбутніх підприємців. Та насправді ж таких буде понад 100 тисяч,
      – заявив Віталій Кличко.

      Крім того, він висловив переконання, що центральна влада повинна наділити місцеву новими повноваженнями. Наприклад, регіонам слід дозволити визначати суми податків за видами діяльності без очікування нового бюджетного року.

      "Цей перелік може бути довшим. Але ми зараз говоримо про необхідні і реальні кроки, які можливо і потрібно здійснити на найближчих засіданнях парламенту та уряду", – заявив мер Києва.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Україні до 11 травня 2020 року / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 КМДА Новини Києва Віталій Кличко Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Кінець епохи карантину, або Як продати козу
      сьогодні , 11:50 Кінець епохи карантину, або Як продати козу
      Михайло Дубинянський
      Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      26 квітня , 22:00 Найбільший страх Путіна, Коломойський не здається та коронавірусний Великдень: блоги тижня
      Блоги тижня