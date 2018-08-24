Київські яхтсмени присвятили змагання на Дніпрі Дню Незалежності

У п'ятницю, 24 серпня, парад білих вітрил влаштували яхтсмени на столичному Дніпрі. Вже більше 15 років українські спортсмени збираються на традиційну "Незалежну регату".

Поки парадні літаки у небі, на воді вже розгортають вітрила.

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"Вітер в наших вітрилах дає нам відчуття свободи, тому ця гонка у День Незалежності є символом самої свободи і незалежності", – сказав виконавчий директор Київської федерації вітрильного спорту Богдан Лютий.

Спортсмени і аматори змагались за переможний кубок. Вітер, легкі вітрила та міцні вузли – все, що потрібно яхтсмену для виходу на воду. Перед стартом вітрильники не зупиняються, а постійно кружляють біля стартової лінії. Кожен капітан намагається підгадати кращий час і позицію, щоб вирушити першим.

Дистанція регати – від Гаванського до Пішохідного мосту. Змагання складається із серії коротких гонок. Старт та фініш позначають помаранчевими буями. За дотриманням правил слідкують судді на окремій яхті та мобільних катерах.

Головна мета регати – показати, що яхти це передусім спорт, а не лише статусні іграшки.

Масовість і доступність вітрильного спорту існує. Ми хочемо розвінчати міф про те, що це спорт міліонерів і це не доступно,

– наголосив Лютий.

Заплив тривав більше 4 годин. Через поразку ніхто не засмутився. Навпаки, кажуть, зарядились азартом, щоб в новому сезоні показати справжній клас, як приборкувати вітер.