Київський КОРД зняв на відео бій, в якому знищив два ворожі танки

КОРД Київської області розбив ворожі танки в Заворичах. Момент атаки потрапив на відео.

Декілька бійців КОРДу Київської області вступили в бій проти окупантів в селі Заворичі (це майже на кордоні з Чернігівською областю).

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З РПГ їм вдалося знищити два ворожі танки агресора.

Відео пострілів з РПГ, коли було знищено ворожі танки:

Втрат серед особового складу поліції Київщини немає.