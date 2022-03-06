Київський КОРД зняв на відео бій, в якому знищив два ворожі танки
6 березня 2022 , 21:49Читать новость на русском
КОРД Київської області розбив ворожі танки в Заворичах. Момент атаки потрапив на відео.
Декілька бійців КОРДу Київської області вступили в бій проти окупантів в селі Заворичі (це майже на кордоні з Чернігівською областю).
Варте уваги Росіяни не вміють воювати, вони ніякі, – аналітик про перемогу України
З РПГ їм вдалося знищити два ворожі танки агресора.
Відео пострілів з РПГ, коли було знищено ворожі танки:
Втрат серед особового складу поліції Київщини немає.