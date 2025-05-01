У Київській області пролунали вибухи: ППО працює по "Шахедах"

В ніч проти 1 травня Росія атакує Україну дронами-камікадзе. У Київській області фіксують роботу ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині

За данними ОВА, у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

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Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– попереджає влада.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.



Зауважимо, що раніше Росія здійснила масову атаку БпЛА на Одесу. Як повідомляють в ОВА, у місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях пожежі.