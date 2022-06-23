Київського сценарію, коли ворог під тиском утік, не очікуємо, – ОВА про ситуацію на Харківщині

Російські окупанти продовжують нещадні обстріли населених пунктів Харківщини. Водночас вони намагаються стримати просування українських захисників.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зауважив, що такого сценарію, як був на Київщині, не очікують.

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Окупанти гатять по Харківщині

Синєгубов розповів, що 22 червня протягом дня росіяни продовжували гатити по житлових районах Харкова та населених пунктах області. Внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинули мирні жителі, зокрема:

Внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова 4 людини зазнали поранень.

У селі Пришиб Ізюмського району загинули 5 жінок.

В місті Балаклія 1 мирний житель зазнав поранення.

У Золочеві з-під завалів дістали тіла ще 2 загиблих. Загалом внаслідок цього обстрілу загинули 3 людини.

У Чугуєві двоє мирних жителів загинули, а ще 4 – зазнали поранень.

В селі Тихопілля Лозівського району внаслідок ворожих обстрілів травмувалася 1 людина.

Очільник ОВА наголосив, що російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні райони, тому він вкотре закликав усіх бути максимально обережними, не перебувати на вулицях без нагальної потреби та ховатися в укриття, почувши звуки сирен.

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Київського сценарію не очікують

Синєгубов додав, що російські окупанти ведуть активні бойові дії на лінії зіткнення. Загарбники намагаються стримувати просування ЗСУ на Харківському напрямку, щоб українські захисники не вийшли до державного кордону. Водночас росіяни укріплюють свої позиції.

Це свідчить про те, що в нас не очікується чернігівського чи київського сценаріїв, коли російські війська під тиском ЗСУ відійшли,

– зазначив голова ОВА.

Він зауважив, що в районі Ізюма окупанти продовжують штурм в напрямку міста Слов'янськ.

"Ізюмський напрямок для них лишається стратегічним. Але наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому втрат", – додав Синєгубов.

Зокрема, за словами очільника ОВА, 93 ОМБР, яка захищає українські позиції на Ізюмщині, знищила вже 11 одиниць ворожої техніки, серед яких:

танки,

БМП,

бойові машини "Рись".

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