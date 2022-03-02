У київському метро постійно перебуває понад 15 тисяч людей

Київський метрополітен став укриттям з першого дня війни. На діючих станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та за можливості ліків.

За даними заступниці начальника у КП "Київський метрополітен" Наталії Макогон, у метро Києва постійно перебуває понад 15 тисяч людей.

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У метрополітені нагадують, що у денний час інфраструктура працює як транспорт. На період комендантської години – лише як укриття.

Зараз всі ми – одна українська сім'я! Ми тримаємо оборону проти найбільшого агресора в світі, віримо, що нас підтримають світові партнери і разом переможемо!

– підсумували у метрополітені.

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