33 мільйони на відбудову ТЕЦ: гроші від "Київтеплоенерго" отримала фірма, оформлена на кухарку
- "Київтеплоенерго" уклало 7 договорів на 33 мільйони гривень з компанією "Нова перспектива люкс" на проєкти відновлення ТЕЦ.
- Власницею компанії є Алла Бурейко, яка працює кухарем у Словаччині, і не має досвіду в проєктних роботах такого масштабу.
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" за пів року уклало 7 договорів на 33 мільйони гривень на виготовлення проєктів відновлення ТЕЦ після російських атак. Ці угоди були підписані з компанією "Нова перспектива люкс".
Відповідне розслідування опублікував громадський антикорупційний центр "МЕЖА".
Читайте також Серед підозрюваних – Шурма: НАБУ та САП викрили схему розкрадання коштів для виплат
У чому полягала суть схеми?
За даними антикорцентру, компанія "Нова перспектива люкс" не мала підтвердженого досвіду виконання проєктних робіт з відновлення ТЕЦ такого масштабу. Натомість під час тендерів пропозиції інших учасників відхилялися,
Власницею та керівницею компанії із вересня 2024 року є Алла Бурейко. За відкритою інформацією, раніше вона не обіймала керівних посад, а станом на момент "підвищення" працювала у магазині напівфабрикатів мережі "Multi Cook" (раніше "Галя балувана").
Під час повномасштабної війни жінка виїхала до міста Кошице у Словаччині, де нині працює кухарем.
Як виходить: однією рукою готувати страви в Словаччині, іншою – в Україні підписувати угоди на десятки мільйонів гривень та розробляти проєкти відбудови ТЕЦ, не маючи відповідного досвіду?
– йдеться в матеріалі.
Очільниця Антикорупційного центру Марта Богуславець також зателефонувала жінці: Алла Бурейко підтвердила, що нині працює на кухні, однак вже в іншій мережі закладів. Тим часом запитання про компанію та укладені угоди залишилися без відповіді.
Росія б'є по енергетиці: останні новини
Вночі 28 січня ворог завдав нових ударів по енергетичних об'єктах України. Внаслідок обстрілів відбулися знеструмлення споживачів у Кам'янському Дніпропетровської області, на Донеччині та у Запорізькій області.
Наразі найскладнішою ситуація зі світлом залишається у прифронтових та прикордонних регіонах. У цих областях відновлення електропостачання ускладнюють постійні бойові дії.
29 січня з'явилася інформація, що російським військовим начебто віддали наказ припинити атаки по енергооб'єктах Києва та загалом України. За словами ОП, якщо будуть юридично зафіксовані рішення щодо енергетичного перемир'я, то українська влада оголосить про це публічно.