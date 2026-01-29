33 мільйони на відбудову ТЕЦ: гроші від "Київтеплоенерго" отримала фірма, оформлена на кухарку

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" за пів року уклало 7 договорів на 33 мільйони гривень на виготовлення проєктів відновлення ТЕЦ після російських атак. Ці угоди були підписані з компанією "Нова перспектива люкс".

Відповідне розслідування опублікував громадський антикорупційний центр "МЕЖА".

У чому полягала суть схеми?

За даними антикорцентру, компанія "Нова перспектива люкс" не мала підтвердженого досвіду виконання проєктних робіт з відновлення ТЕЦ такого масштабу. Натомість під час тендерів пропозиції інших учасників відхилялися,

Власницею та керівницею компанії із вересня 2024 року є Алла Бурейко. За відкритою інформацією, раніше вона не обіймала керівних посад, а станом на момент "підвищення" працювала у магазині напівфабрикатів мережі "Multi Cook" (раніше "Галя балувана").

Під час повномасштабної війни жінка виїхала до міста Кошице у Словаччині, де нині працює кухарем.

Як виходить: однією рукою готувати страви в Словаччині, іншою – в Україні підписувати угоди на десятки мільйонів гривень та розробляти проєкти відбудови ТЕЦ, не маючи відповідного досвіду?

– йдеться в матеріалі.

Очільниця Антикорупційного центру Марта Богуславець також зателефонувала жінці: Алла Бурейко підтвердила, що нині працює на кухні, однак вже в іншій мережі закладів. Тим часом запитання про компанію та укладені угоди залишилися без відповіді.

