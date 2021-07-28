У Київводоканалі запевняють, що вода з-під крана краще бутельованої

Київводоканал запевняє, що вода з-під крана, яку вони постачають у домівки, краще, є здоровішою й дешевшоою, ніж бутельована. У підприємстві назвали 3 причини, які нібито доводять ці ствердження.

У водоканалі повідомили, що знають про те, що багато киян зараз купують для пиття та приготування їжі бутельовану воду або воду на розлив. Натомість водою з-під крана користуються лише для господарсько-побутових потреб. В комунальному підприємстві підкреслили, що лише люди мають вирішувати яку воду пити, але таки намагаються переконати вживати її з крана.

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Ствердження перше

На переконання Київводоканалу, їхня вода має гарантовану якість та безпеку. Що нібито вона проходить усі необхідні стадії очищення та знезараження, а за її якістю постійно слідкують фахівці як в процесі водопідготовки, так і у контрольних точках міської мережі.

Вода з-під крана відповідає державним санітарним правилам і нормам, тому вона точно буде чистою та безпечною для здоров'я,

– запевнили у підприємстві.

Дешева бутельована вода або та, що продається на розлив, на думку працівників Київводоканалу, часто не очищується належним чином, а виробники не дотримуються необхідних стандартів її виготовлення та не мають відповідних дозвільних документів.

До того ж, якість бутельованої води може погіршуватись, якщо вона довго зберігається у пластиковій пляшці, особливо якщо на неї потрапляють сонячні промені, адже пластик під час нагрівання може пропускати хімічні речовини у воду.

Багато мінералів

Вода, що централізовано подається у домівки киян з водопровідних станцій, має природний склад мінералів, необхідний для організму людини. А бутельована вода, що є в продажу, у багатьох випадках майже не містить природних солей кальцію й магнію, а це небезпечно. Так вважають у Київводоканалі.

Нібито систематичне вживання виключно дистильованої або близької до неї води може призвести до низки захворювань, пов'язаних із порушенням водно-сольового балансу організму.

Дешева й не треба чекати

Й останній момент – вода з під крана дешевша й не потрібно чекати, поки її привезуть.

40% води у місті вже знезаражується без участі хлору, тому така вода – ще якісніша, смачна і не має сторонніх запахів. І вже невдовзі нові технології поширяться і на решту 60% води,

– розповідають у Київводоканалі.

Реакція киян

Якщо ж кияни помітили, що вода з під крана дивного кольору або ж смердить, то Київводоканал пропонує звертатися до їх колцентру й повідомляти про такі факти.

У соцмережах кияни скептично поставились до такої "пропаганди". До прикладу у телеграм-каналі KIEVMAP пишуть: "Київські труби настільки очистилися, що водоканал пропонує пити воду прямо з-під крана".

У коментарях до цього допису кияни зазначають, що "у воді з-під крана навіть митися страшно" .

. Також дехто подумав, що заклик вживати таку воду – фейк й просять посилання на офіційні джерела.

Киянка Ганна Безгіна у фейсбуці пише, що той, хто хоч раз бачив як виглядають труби, якими тече ця "чарівна" вода, той ніколи не буде її пити.

Звісно є й інші коментарі, на кшталт "раніше всі пили з під крана й нічого".