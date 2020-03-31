Клапани для апаратів вентиляції легень від українського стартапу: коли чекати серійний запуск
Український стартап, який займається створенням гаджетів і 3D-моделюванням, зараз переводить всі свої 3D-принтери на виробництво клапанів для штучної вентиляціїї легень. Такий клапан можна під'єднати до апаратів відразу двох пацієнтів, що може покращити ситуацію з лікуванням хворих на COVID-19.
Як все почалося і звідки прийшла ідея
Ідея прийшла з Італії, коли підприємці побачили нестачу апартів для вентиляції легень за кордоном. Про це в коментарі 24 каналу розповів головний інженер у Revel Laboratory Валерій Оксенюк.
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За його словами, вони спочатку звернулися до українських лікарів з питанням, чи треба буде така допомога. Потім розробили клапан для декілької людей, надрукували і віддали на тестування лікарям, адже самі не мають такої кваліфікації.
"Лікарі сказали, що він пасує і загалом відреагували позитивно. Адже вони бачать, що хтось їм намагається допомогти. Дуже багато лікарів дзвонили з різних регіонів та просили клапани для того, щоб протестувати їх", – розповів Оксенюк.
Найбільша проблема
Як зазначив головний інженер, найбільшою проблемою було знайти потрібні матеріали для виробництва цих клапанів.
"В принципі, нам було достатньо одного дня, і ми все знайшли. Цей матеріал треба завозити з-за кордону, але в Україні його достатні запаси. Просто нам він потрібен саме у певній формі", – пояснив Оксенюк.
Коли чекати на запуск виробництва клапанів
Наразі запуск клапанів призупенений. "Ми відправили в решту лікарень клапани для тестування і чекаємо, коли лікарі дадуть відповідь на серійний запуск друку", – підсумував Оксенюк.
Важливо Як життя хворих на коронавірус рятують за допомогою 3D-принтерів: фото
Фінансування
Revel Laboratory працюють спільно з Одеським антикризовим штабом по COVID-19.
"Фінансовий бік питання я вам не можу розповісти, так як ми це робимо на безкоштовній основі. Всі фінансові питання на себе бере антикризовий штаб", – підкреслив головний інженер українського стартапу.
Інші проєкти
За словами Оксенюка, Revel Laboratory спільно зі Штабом розробляє також респіратори і захисні окуляри для лікарів, які не дозволять вірусу потрапити на слизову.
Дивіться відео коментаря Валерія Оксенюка на 24 каналі:
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