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      Клапани для апаратів вентиляції легень від українського стартапу: коли чекати серійний запуск

      - Читать новость на русском
      Апарати для вентиляції легень / prm.ua

      Український стартап, який займається створенням гаджетів і 3D-моделюванням, зараз переводить всі свої 3D-принтери на виробництво клапанів для штучної вентиляціїї легень. Такий клапан можна під'єднати до апаратів відразу двох пацієнтів, що може покращити ситуацію з лікуванням хворих на COVID-19.

      Як все почалося і звідки прийшла ідея

      Ідея прийшла з Італії, коли підприємці побачили нестачу апартів для вентиляції легень за кордоном. Про це в коментарі 24 каналу розповів головний інженер у Revel Laboratory Валерій Оксенюк.

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      За його словами, вони спочатку звернулися до українських лікарів з питанням, чи треба буде така допомога. Потім розробили клапан для декілької людей, надрукували і віддали на тестування лікарям, адже самі не мають такої кваліфікації. 

      "Лікарі сказали, що він пасує і загалом відреагували позитивно. Адже вони бачать, що хтось їм намагається допомогти. Дуже багато лікарів дзвонили з різних регіонів та просили клапани для того, щоб протестувати їх", – розповів Оксенюк.

      Найбільша проблема

      Як зазначив головний інженер, найбільшою проблемою було знайти потрібні матеріали для виробництва цих клапанів.

      "В принципі, нам було достатньо одного дня, і ми все знайшли. Цей матеріал треба завозити з-за кордону, але в Україні його достатні запаси. Просто нам він потрібен саме у певній формі", – пояснив Оксенюк.

      Коли чекати на запуск виробництва клапанів

      Наразі запуск клапанів призупенений. "Ми відправили в решту лікарень клапани для тестування і чекаємо, коли лікарі дадуть відповідь на серійний запуск друку", – підсумував Оксенюк.

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      Фінансування

      Revel Laboratory працюють спільно з Одеським антикризовим штабом по COVID-19.

      "Фінансовий бік питання я вам не можу розповісти, так як ми це робимо на безкоштовній основі. Всі фінансові питання на себе бере антикризовий штаб", – підкреслив головний інженер українського стартапу.

      Інші проєкти

      За словами Оксенюка, Revel Laboratory спільно зі Штабом розробляє також респіратори і захисні окуляри для лікарів, які не дозволять вірусу потрапити на слизову.

      Дивіться відео коментаря Валерія Оксенюка на 24 каналі:

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини Техно Новини України Техно Новини Одеси Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні
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