Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски
За пять лет мы успели придумать себе много внутренних окопов. Черно-белый мир пятилетней давности потерял контрастность. Цвета смешались и доминировать стал серый. В бесчисленной череде споров мы рискуем не заметить того, как Украина закончится.
Телевизионный триумвират Виктора Медведчука – это всего лишь история о том, как Москва учится на своих ошибках. После покупки телеканала ZIK главный адвокат Кремля контролирует 70% политических ток-шоу и 20% программ новостей. Если приплюсовать сюда контент телеканала "Интер", то цифры вырастут до 75% и 35% соответственно. Фактически, Виктор Медведчук будет определять реальность для огромного числа украинских зрителей. И никакой ошибки тут нет. В конце концов, реальность – это не то, чем мы обладаем, а то, что мы об этом думаем.
Между тем: Медведчук хочет купить еще два украинских телеканала, – журналистка
У меня нет вопросов к "союзу журналистов". Этот советский динозавр давно выродился в синекуру по раздаче "корочек" и званий "заслуженного". Его руководство успешно выполняет функцию по легитимации кремлевских сливных бачков и спекулирует на теме свободы слова. Покупку Виктором Медведчуком телеканала ZIK они предпочитают не комментировать. Массовые увольнения с телеканала – тоже. Классическая медиапроституция – ругаем что-то абстрактное, чтобы не дай бог не поссориться с кем-то конкретным. Да и зачем, если бюджетные деньги продолжают капать, а списочное число "мертвых душ" приближается к паре дивизий?
У меня нет вопросов к тем, кто работает на каналах Виктора Медведчука. Это кадровый коктейль из сторонников Кремля, подлецов и дураков. Первые никогда не скрывали своих взглядов, отстаивая право Москвы считаться столицей Украины. Вторые воспринимают профессию как источник заработка, прикрываясь словами о "свободе слова". Третьи предпочитают не разгибаться из позы страуса, убеждая себя, что "пронесет" и "мое дело маленькое".
У меня нет вопросов к экспертам и политикам, которые продолжают ходить на эфиры этих каналов. Они уже пятый год говорят про "необходимость коммуникации", "целевую аудиторию" и "трансляцию правильных ценностей". Нет смысла рассказывать им о том, что они легитимизируют повестку врага. Нет смысла объяснять им, что они выполняют роль ароматизатора, забивающего трупный запах. У кого-то эго. У кого-то – карьера. У кого-то – отсутствие мозгов.
У меня нет даже вопросов к самому Виктору Медведчуку. Он вполне цельный в своем желании вернуть Украину в российскую орбиту. Вполне настойчивый в желании обнулить европейское будущее страны. Вполне последовательный в стремлении переделать Киев в столицу Малороссии. Все, что он сам не решается сказать, можно услышать из уст его кума. Который по совместительству работает президентом Российской Федерации.
Зато у меня есть вопросы к тем, кто в комментариях станет писать про "свободу слова" и рынок. И еще к президентам. Прошлому и нынешнему.
Автор: Павел Казарин
Источник: ЛІГА.net
Генераторы мыслей: Какие олигархи контролируют украинские СМИ: инфографика