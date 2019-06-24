Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски

За пять лет мы успели придумать себе много внутренних окопов. Черно-белый мир пятилетней давности потерял контрастность. Цвета смешались и доминировать стал серый. В бесчисленной череде споров мы рискуем не заметить того, как Украина закончится.

Телевизионный триумвират Виктора Медведчука – это всего лишь история о том, как Москва учится на своих ошибках. После покупки телеканала ZIK главный адвокат Кремля контролирует 70% политических ток-шоу и 20% программ новостей. Если приплюсовать сюда контент телеканала "Интер", то цифры вырастут до 75% и 35% соответственно. Фактически, Виктор Медведчук будет определять реальность для огромного числа украинских зрителей. И никакой ошибки тут нет. В конце концов, реальность – это не то, чем мы обладаем, а то, что мы об этом думаем.

Между тем: Медведчук хочет купить еще два украинских телеканала, – журналистка

У меня нет вопросов к "союзу журналистов". Этот советский динозавр давно выродился в синекуру по раздаче "корочек" и званий "заслуженного". Его руководство успешно выполняет функцию по легитимации кремлевских сливных бачков и спекулирует на теме свободы слова. Покупку Виктором Медведчуком телеканала ZIK они предпочитают не комментировать. Массовые увольнения с телеканала – тоже. Классическая медиапроституция – ругаем что-то абстрактное, чтобы не дай бог не поссориться с кем-то конкретным. Да и зачем, если бюджетные деньги продолжают капать, а списочное число "мертвых душ" приближается к паре дивизий?