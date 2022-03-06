У Кличка просять волонтерів-фармацевтів долучитись до роботи гуманітарного штабу

У КМДА закликали киян долучитись до роботи гуманітарного штабу. Зокрема, запрошують фармацевтів та тих, хто може допомагати на складах із продовольством.

"Волонтери-фармацевти працюватимуть із партіями медикаментів, які поступають до Києва", – сказано в заяві.

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У КМДА зазначили, щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити форму для волонтерів.

Нагадаємо, раніше лідер УДАРу, мер столиці Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відкрити свої торгові точки.

"Міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів. Для цього бізнесу також треба звернутися до гуманітарного штабу", – додали у КМДА.

Там також додали мапу Гуманітарних штабів столиці.

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