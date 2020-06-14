Кличка знову помітили в київському ресторані: чи порушив він карантин цього разу
Міського голову Києва Віталія Кличка помітили в київському ресторані на Воздвиженці. Він перебував в компанії двох жінок та чоловіка.
Фото з Кличком в ресторані поширили в своїх телеграм-каналах журналіст Тарас Березовець та нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Вони, однак, не вказали дату, коли було зроблено фото.
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Чи порушив цього разу Кличко карантин
- Березовець та Гончаренко вважають, що мер Києва порушив карантин. Хоча ймовірно це не так, або не зовсім так.
- Зокрема, вони стверджують, що Кличко вечеряв у ресторані на Воздвиженці "Охота на ovets" в компанії ще трьох людей. Березовець з Гончаренком наголосили, що це порушення карантину, бо за столиком начебто може бути не більше двох осіб.
- Водночас у постанові уряду чітко вказано, що за столом на терасі кафе може перебувати не більше 4 осіб. Відповідно Кличко в цьому плані не порушив карантинних обмежень. Згодом, Гончаренко і Березовець таки відредагували свої пости та змінили цифри.
- Іншою претензією до Кличка є те, що він начебто засидівся в ресторані після 22:00. Втім жодних доказів того, що Кличко сидів пізніше чи раніше 22:00 в кафе, окрім слів Березовця, немає.
- Сам мер Києва наразі ніяк не відреагував на подібні закиди.
Кличко в ресторані в Києві / фото з телеграм-каналу Тараса Березовця
Що відомо про схожий скандал з Кличком в ресторані
6 червня в мережі опублікували відео з мером Києва. На кадрах столичний міський голова начебто під час карантину відвідав один із київських ресторанів в честь дня народження жінки котроїсь із жінок. Кличко завітав до київського ресторану Avalon.
Водночас тоді в Кличка так і не змогли надати інформацію щодо правдивості цього інциденту.
Що треба знати про карантин у Києві
- У столиці, як і в інших містах України, карантин запровадили з 12 березня. Перші послаблення тут стартували з 23 травня. Зокрема, почали працювати транспорт і торгівельні заклади. А з 25 числа відновили роботу метро та всі ринки. Також дозволили користуватися дитячими майданчиками.
- Наступний етап пом’якшень відбувся з 1 червня. Столична влада дозволила роботу дитсадкам і спорткомплексам, пляжам і кладовищам (для відвідування).
- В Україні почали пом’якшувати карантинні обмеження з 1 травня. Перед цим уряд запропонував 5 етапів виходу України з карантину.
- За даними МОЗ, Київ досі є не готовим до послаблення карантину. Річ у тім, що в столиці кількість нових випадків інфікування залишається високою.