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      Кличка допитали у ДБР: у межах якої кримінальної справи це сталося

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      Кличка допитали у ДБР: у межах якої кримінальної справи це сталося

      Державне бюро розслідування допитало мера Києва Віталія Кличка. Відбулося це у межах кримінальної справи щодо договору оренди земельної ділянки.

      Як розповіли у ДБР, допитали Кличка 31 липня. Допит київського міського голови відбувся межах кримінального провадження.

      Важливо! Кличка можуть звільнити з посади глави КМДА: як змінився Київ за 5 років його правління

      Порушили цю справу через можливі незаконні дії під час укладення договору оренди земельної ділянки у Києві. Згодом цю ділянку мали використати для будівництва та подальшої експлуатації житлового будинку.

      Зауважимо, що Кличка за цією справою викликали у ДБР ще на 26 липня, однак тоді ані сам київський міський голова, на жоден з його представників не з’явилися. Відтак, Бюро направило чиновнику повістку на ще один допит.

      Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження через спробу службової особи КМДА за попередньою змовою з народним депутатом України та службовими особами приватного сектору господарювання вчинити дії, спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києва.

      Водночас заступник голови депутатської групи "Відродження", давній і близький соратник екс-заступника очільника Андрія Портнова Януковича Андрія Портнова Валерій Писаренко повідомляв, що у ДБР за його заявою відкрили справу щодо так званого "мосту Кличка" (так називають нещодавно відкритий велопішохідний міст, що з’єднує у Києві Володимирську гірку та Хрещатий парк).

      Зверніть увагу! "Міст Кличка" втомився надзвичайно швидко – тріснуло ще одне скло: відео

      За словами парламентаря, справи за його заявою, яку внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань, за різними епізодами розслідують також МВС, НАБУ та Прокуратура Києва. Також він окремо звернувся до правоохоронців, аби ті заборонили експлуатацію мосту до його експертизи. Крім того, політик вважає, що міст ще недобудували та досі не ввели в експлуатацію. 

      Кличко має проблеми не лише з ДБР 

      Що примітно, Писаренка називають неформальним представником Зеленського у минулій Раді. Тим часом, між президентом і Київським мером триває конфлікт. На пепреконання оточення гаранта, Кличко не має права займати посаду голови Київської міської державної адміністрації – після Революції Гідності Кличко почав суміщати посади голови КМДА та міського голови столиці, хоча за Януковича ці посади очолювали різні люди.

      Як наголошував голова АП Андрій Богдан, Кличко має здати повноваження голови КМДА перед новообраним президентом, щоправда останній може його звільнити лише за поданням Кабміну. Відтак, Богдан звернувся до уряду з проханням розглянути відставку Кличка, але Гройсман і компанія її ще досі не розглянули.

      Також Богдан заявив, що насправді не Кличко, а кілька депутатів контролюють Київраду, відтак там процвітають корупція та безкарність.

      До речі, Кличко назвав Богдана "брехливим непрофесіоналом" і записав звернення до Зеленського: відео

      Кличко, зі свого боку, вважає такі закиди "повною нісенітницею та некомпетентністю". За його словами, спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею, а також є наступом на місцеве самоврядування. Водночас він зауважив, що не збирається здаватися та боротиметься за посаду мера Києва, навіть якщо Кабмін підтримає його відставку з посади голови КМДА.

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко Новини Києва Державне бюро розслідувань Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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