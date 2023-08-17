Кличко домовився з мільярдером Блумбергом про допомогу Києву у вдосконаленні публічних послуг

Мер Києва Віталій Кличко домовився з Майклом Блумбергом про допомогу його організації Bloomberg Philanthropies у вдосконаленні міських публічних послуг.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Поспілкувався онлайн з керівником благодійної організації Bloomberg Philanthropies Майклом Блумбергом. Організація допоможе столичній владі трансформувати міські публічні послуги,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також подякував Bloomberg Philanthropies за допомогу і підтримку в розвитку Києва.

Bloomberg Philanthropies запропонувала залучити британську компанію Public Digital для вдосконалення публічних цифрових послуг Києва із застосуванням успішних стратегій Великої Британії та США.

"Своєю чергою Kyiv Digital Team розробить цифрові інструменти покращення психічного здоров'я для постраждалих від війни. Спільно з Київським Політехнічним Університетом місто організовує стартап-акселератор для енергетичної стійкості. У результаті українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров'я постраждалих від війни. Що дуже важливо сьогодні!", – відзначив мер Києва.