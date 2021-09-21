Кличко хоче посилити свій силовий блок, – Фесенко про ймовірне призначення Крищенка

Мер Києва Віталій Кличко може призначити своїм заступником ексглаву Нацполіції Києва Андрія Крищенка. Той факт, що Крищенко йде до Кличка підтверджує, що між ними були зв'язки.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що мер не брав би на посаду людину, якій не довіряє.

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"Безумовно Кличко хоче посилити свій силовий блок", – сказав політолог.

Чи зможе Крищенко впливати на прокурорів

Однак Фесенко сумнівається, чи Крищенко дійсно має такий вплив, щоб домовлятися про закриття справ проти київської влади. Проте мотивом дійсно може бути розширення силового блоку у київській владі.

Крищенко досвідчений правоохоронець, працював в Києві. Безумовно, він має зв'язки з прокуратурою, які роками склалися у природний спосіб, тому він знає людей. Інша річ, якщо мовиться про протистояння з Банковою. Оцінюймо реально – у порівнянні з Татаровим Крищенко в іншій ваговій категорії. Володимир Фесенко політолог

Політолог зазначив, що коли прокурорські працівники в Києві вирішуватимуть, до кого прислухатися – до генпрокурорки Ірини Венедіктової, до порад когось з Банкової чи Крищенка, то він буде на 3 місці.

"Тому тут треба бути реалістами. Спробувати домовлятися Крищенко зможе, але протистояння не тільки з Банковою, але з керівництвом Офісу Генерального прокурора, СБУ, новим керівництвом МВС програватиме", – додав Фесенко.

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