Кличко хоче посилити свій силовий блок, – Фесенко про ймовірне призначення Крищенка
Джерело:24 канал
Мер Києва Віталій Кличко може призначити своїм заступником ексглаву Нацполіції Києва Андрія Крищенка. Той факт, що Крищенко йде до Кличка підтверджує, що між ними були зв'язки.
Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що мер не брав би на посаду людину, якій не довіряє.
До теми Кличко хоче призначити своїм заступником ексглаву столичної поліції Крищенка, – ЗМІ
"Безумовно Кличко хоче посилити свій силовий блок", – сказав політолог.
Чи зможе Крищенко впливати на прокурорів
Однак Фесенко сумнівається, чи Крищенко дійсно має такий вплив, щоб домовлятися про закриття справ проти київської влади. Проте мотивом дійсно може бути розширення силового блоку у київській владі.
Крищенко досвідчений правоохоронець, працював в Києві. Безумовно, він має зв'язки з прокуратурою, які роками склалися у природний спосіб, тому він знає людей. Інша річ, якщо мовиться про протистояння з Банковою. Оцінюймо реально – у порівнянні з Татаровим Крищенко в іншій ваговій категорії.
Політолог зазначив, що коли прокурорські працівники в Києві вирішуватимуть, до кого прислухатися – до генпрокурорки Ірини Венедіктової, до порад когось з Банкової чи Крищенка, то він буде на 3 місці.
"Тому тут треба бути реалістами. Спробувати домовлятися Крищенко зможе, але протистояння не тільки з Банковою, але з керівництвом Офісу Генерального прокурора, СБУ, новим керівництвом МВС програватиме", – додав Фесенко.
Володимир Фесенко про можливе призначення Крищенка: дивіться відео
Що відомо про Крищенка
- Андрій Крищенко очолював Нацполіцію Києва. Його звільнили за власним бажанням 10 серпня 2021 року.
- ЗМІ повідомляли, що Кличко запропонує йому посаду заступника мера 23 вересня під час сесії.
- Крищенко є офіцером УМВС. Він до квітня 2014 року очолював підрозділ Кропивницького управління з боротьби проти організованої злочинності.
- Згодом, 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції, був одним з оборонців Горлівського управління поліції, коли його намагалися захопити проросійські бойовики.
- Від 2014 до 2015 року керував УБОЗом у Донецькій області. З 2015 по 2021 рік очолював Головне управління Національної поліції Києва.