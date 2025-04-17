Кличко передав 112 бригаді ТрО понад 1800 БпЛА від громади Києва

Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам ще понад 1800 безпілотників від киян. Допомогу отримали бійці 112 окремої бригади територіальної оборони міста Києва.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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"Київ продовжує допомагати військовим. Бійцям 112 бригади тероборони Києва передав від громади міста ще понад 1800 БпЛА. А саме 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO та 1500 мультироторних систем різних типів, зокрема, FPV-дронів", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва передав захисникам ще понад 1800 безпілотників від киян / Фото Віталія Кличка

Він зазначив, що в лютому громада Києва вже передавала 112 бригаді 150 дронів Mavic 3Е та 20 Mavic 3Т.

Від початку 2025 року цій бригаді на оснащення з бюджету міста виділили 200 мільйонів гривень. Ми продовжимо допомагати військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості,

– наголосив Кличко.

Як повідомлялося, цього року Київрада спрямувала вже понад 5,5 мільярда гривень на підтримку сил оборони та безпеки.

Також повідомлялося, що минулого року столиця виділила на підтримку захисників найбільше серед усіх регіонів – 10 мільярдів гривень.