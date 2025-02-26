Кияни – захисникам: Кличко передав 27 бригаді НГУ купольні системи РЕБ від громади столиці

Мер Києва Віталій Кличко передав 27 бригаді НГУ чергову допомогу від киян – 45 систем РЕБ "Апостол" для протидії БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Кличка в телеграмі.

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"Сьогодні від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Нацгвардії України вирушило необхідне оснащення – 45 систем протидії БпЛА всенаправленої дії "Апостол". Це купольні системи РЕБ із розширеним діапазоном частот", – повідомив Віталій Кличко.

Захисники отримали системи РЕБ від громади Києва / Фото Віталія Кличка

Мер зазначив, що минулого року Київ виділив цій бригаді з міського бюджету на оснащення 60 мільйонів гривень.

"Столиця продовжує допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала понад 5 мільярдів гривень на підтримку сил оборони та безпеки. З них 4,9 мільярда – на програму "Захисник Києва". Ці кошти підуть, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне оснащення", – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року столиця спрямувала на підтримку Сил оборони 10 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів.