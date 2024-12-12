8 пікапів, вантажівка, партія дронів, – Кличко передав батальйону "Ахіллес" допомогу від громади

Мер Києва Віталій Кличко передав батальйону "Ахіллес" велику партію допомоги від громади Києва – девʼять автівок та дрони.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Детальніше про підтримку розповідаємо далі в матеріалі.

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"Сьогодні бійцям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади передали чергову партію допомоги. На один з найгарячіших напрямків фронту від громади Києва вирушать 18-тонна вантажівка з маніпулятором для інженерно саперної служби бригади та 8 пікапів", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва передав військовим допомогу від громади столиці / Фото Віталія Кличка

Також "Ахіллесу" передано 650 10-дюймових дронів найкращої якості з батареями великої ємності, додав мер.

Всього за цей рік 92 бригада отримала від громади столиці вантажної, автомобільної техніки та дронів на суму 174 мільйогна гривень. Ми продовжимо допомагати нашим захисникам і надалі. І за кошти громади міста, і за небюджетні гроші,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила з міського бюджету на допомогу Силам оборони більше усіх регіонів – майже 10 мільярдів гривень. Наступного року підтримка захисників буде не меншою, підкреслив Віталій Кличко.