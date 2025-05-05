Кличко передав від громади Києва велику партію дронів 72 бригаді на найгарячіший напрямок

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці 900 FPV-дронів бійцям 72 бригади. Загалом цього року кияни передали цій бригаді вже 2200 безпілотників.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Була у квартирі, в яку влучив "Шахед": у Києві з пожежі врятували 17-річну кішку

БпЛА передають не вперше

"Передав захисникам на фронт від громади Києва чергову партію вкрай необхідної допомоги. Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запоріжців, які перебувають на найгарячішому напрямку на Донбасі, отримали ще 900 FPV-дронів. Модифікованих спеціально під запит бригади. Цього року бійцям 72 Київ уже передав 1300 БпЛА (у січні – 500 та у березні – 800)", – написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що разом із сьогоднішніми безпілотниками бригада отримала від киян вже 2200 FPV-дронів.

Від початку 2025 з міського бюджету 72–й бригаді столиця виділила 45 мільйонів гривень. Це кошти на оснащення й нагальні потреби військових. Ми й надалі продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця виділила зі свого бюджету на підтримку сил оборони вже понад 5,5 мільярда гривень. Минулого року на допомогу захисникам Київ виділив 10 мільярдів гривень – найбільше серед усіх регіонів.

Київ передав чергову партію дронів 72 ОМБр імені Чорних Запорожців / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка