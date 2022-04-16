Кличко пояснив, чому станцію метро "Мінська" слід перейменувати

Українська влада планує зменшити кількість назв, які асоціюються із державою-агресоркою. Так, зміни можуть торкнутися п'ятьох станцій метро у Києві.

Міський голова столиці Віталій Кличко сказав, що назви деяких об'єктів та станцій метро не відповідають сьогоднішнім реаліям, передає 24 канал.

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Він сказав, що розуміє звичку киян до давніх назв та розуміє, що не завжди усі позитивно ставляться до перейменувань.

Але давайте будемо жити в сьогоднішніх умовах, і назви деяких об'єктів, станцій метро, парків не відповідають сьогоднішнім реаліям,

– сказав Кличко.

Серед 5-ти станцій метро, які хочуть перейменувати, є станція з назвою "Мінська". Серед альтернативних варіантів влада столиці отримала пропозицію нової назви – "Варшавська". Кличко вирішив пояснити, чому слід змінити назву і цієї станції.

Нехай нагадують про друзів, а не ворогів

Не будемо забувати, що з території Білорусі був напад, порушена територіальна цілісність України. З території Білорусі злітають літаки, які бомбардують і випускають ракети, в результаті яких страждають і гинуть українці. Ми розуміємо, що це не дружнє ставлення Мінська, столиці нашої сусідньої держави, до нас, до українців,

– зазначив Кличко.

Він пояснив, що станцію метро краще перейменувати на станцію "Варшавська". Це пов’язано з тим, що поляки у складний час першими були готові прийняти до себе мільйони українців, допомагають гуманітаркою, військовою допомогою та політично відстоюють інтереси України.

Я переконаний, що такі пропозиції слушні, і ми будемо на наступних сесіях Київради обов'язково їх підтримувати, щоб вулиці, які нагадують нам про ворога, нагадували про наших друзів,

– наголосив Кличко.

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